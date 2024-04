Justiça nega novo pedido de prisão para empresário envolvido em acidente fatal com Porsche

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta segunda-feira, 8, rejeitar um novo pedido de prisão para Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que se envolveu em um acidente fatal com sua Porsche.

No acidente ocorrido em 31 de março, um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, foi vítima. Em vez de decretar a prisão, o TJ-SP optou por impor medidas cautelares, como a proibição de contato com os envolvidos e familiares da vítima. A decisão foi tomada pela 1ª Vara do Júri da Capital e mantida em sigilo.

Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil de São Paulo havia solicitado novamente a prisão preventiva de Fernando, após um primeiro pedido ter sido negado. A corporação alegou que o empresário poderia usar sua influência financeira para manipular testemunhas e provas em seu favor.

Além disso, a Promotoria de Justiça da 6ª Vara do Júri da capital se posicionou a favor da prisão preventiva, sugerindo também medidas como a apreensão do passaporte, suspensão da CNH, restrição de saída da jurisdição da vara e proibição de contato com testemunhas.

O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, onde a Porsche de Fernando colidiu com o Renault Sandero de Ornaldo Viana. O empresário foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele se apresentou à delegacia mais de 30 horas depois da colisão. Além disso, a mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, foi mencionada nas investigações e acusada de tentar obstruir as apurações ao retirar o filho do local do acidente antes da realização do teste do bafômetro.

Enquanto isso, a Polícia Militar investiga possíveis falhas dos policiais que permitiram que o empresário fosse socorrido pela mãe.

