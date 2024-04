VÍDEO: ‘Vou colocar meu nome na picanha’, diz Lula sobre retomada da exportação de carne pela JBS

Durante sua visita a Campo Grande, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que irá personalizar uma picanha com seu nome, celebrando a retomada da exportação de carne para a China. Durante seu discurso em Brasília nesta quarta-feira (10), Lula detalhou seus planos para a visita à capital de Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução Internet/Gov.br

"No próximo dia 12, estarei em Campo Grande para inaugurar um dos frigoríficos premiados com a habilitação para exportar carne para a China. A primeira picanha enviada para os chineses será embrulhada por mim, e aproveitarei para deixar minha marca nela, para que saibam que estou envolvido nesse processo de exportação", afirmou o presidente. Veja o vídeo da fala do Presidente:

'Vou colocar meu nome na picanha', diz Lula em anúncio sobre exportação de carne para a China; vídeo pic.twitter.com/iCDdDfGSq4 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 12, 2024

A agenda de Lula em Campo Grande inclui uma visita ao frigorífico JBS, onde está programado o primeiro embarque de carne para a China. Além da JBS, outros frigoríficos também foram autorizados a exportar carne para o país asiático. O evento na capital sul-mato-grossense está marcado para as 10 horas, horário local.

A planta em Campo Grande é uma das 38 habilitadas pela China para exportação desde 12 de março. Essas habilitações incluem 24 frigoríficos de bovinos, 8 de frangos, um de termoprocessamento e 5 entrepostos.

Antes dessa atualização, o Brasil já contava com 106 plantas habilitadas para exportação para a China, incluindo 47 de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos. Lula está previsto para chegar à Base Aérea de Campo Grande às 9h e seguir diretamente para o frigorífico em comboio.

Além da cerimônia de inauguração, membros do PT esperam aproveitar a oportunidade para apresentar as principais demandas do Estado ao presidente. Na JBS, uma megaestrutura já está sendo montada desde quarta-feira (10) para o evento.

Da Redação com O Liberal