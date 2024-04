VÍDEO: corpos são achados em barco à deriva por pescadores no Pará; número de corpos pode chegar a 20

Pescadores descobriram um barco com corpos em avançado estado de decomposição próximo à praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. Segundo relatos, mais de 20 pessoas foram encontradas mortas na embarcação. Um vídeo registrado por um dos pescadores mostra o momento da descoberta, com comentários indicando que os corpos não seriam locais e possivelmente seriam haitianos.

Foto: Reprodução Internet

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou a abertura de duas investigações: uma criminal, para apurar responsabilidades pelas mortes, e outra civil, para garantir os direitos humanos e o interesse público caso as mortes não tenham sido resultado de um crime.

O Corpo de Bombeiros do Pará aguarda a maré alta para recolher o barco, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) examinará os corpos encontrados.

A Polícia Federal (PF) está enviando peritos e especialistas em identificação da sede em Brasília para auxiliar na investigação, utilizando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). A nacionalidade e causa das mortes ainda não foram confirmadas.

Veja o vídeo domomento que os pescadores encontraram o barco com os corpos:

Um barco com corpos em avançado estado de decomposição foi encontrado por pescadores próximo à praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. Os trabalhadores o encontraram na manhã deste sábado (13/04), e as primeiras informações são de que havia 20 pessoas mortas na embarcação. pic.twitter.com/0ll8CYkp3G — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 14, 2024

Da Redação com OTempo