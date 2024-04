Segundo a PF, corpos achados em embarcação no Pará são de africanos

A Polícia Federal (PF) confirmou nesta terça-feira (16/04) que os nove corpos encontrados em um barco à deriva no litoral do Pará no último sábado (13/04) são provavelmente de migrantes africanos. A embarcação foi localizada por pescadores na região de Bragança, a 215 quilômetros da capital paraense.

Foto: Divulgação/PF

Documentos e objetos encontrados junto aos corpos indicam que as vítimas eram oriundas da Mauritânia e do Mali, países da África Ocidental. No entanto, a PF não descarta a possibilidade de que haja pessoas de outras nacionalidades entre os mortos.

De acordo com a perícia inicial, oito corpos estavam dentro da embarcação e um nono corpo foi encontrado próximo a ela. As causas das mortes e o tempo estimado dos óbitos ainda estão sendo investigados.

Investigação em duas frentes

O Ministério Público Federal (MPF) abriu dois inquéritos para apurar o caso. A primeira investigação, na esfera criminal, busca identificar se houve crime e responsabilizar os autores. Já a segunda, na esfera cível, vai focar nas questões de interesse público relacionadas ao caso, como a organização do tráfico de pessoas e as condições de segurança da migração marítima.

A identificação dos corpos está sendo realizada por meio do Protocolo de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI), o mesmo utilizado na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. O DVI utiliza técnicas da Interpol e da Organização Internacional de Polícia Criminal (ICPO) para identificar vítimas em massa, seja por causas naturais ou provocadas pelo homem.

Devido ao estado de decomposição dos corpos, a identificação visual é inviável. As equipes forenses estão recorrendo a métodos como análise de impressões digitais, comparação de registros dentários e exames de DNA para confirmar a identidade das vítimas.

Da redação com informações da Agência Brasil e o Tempo