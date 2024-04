Começa hoje (17) o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás de abril pela Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família. Nesta quarta-feira (17), os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 1 são os primeiros a receber. Além disso, moradores de 98 municípios em estado de emergência ou calamidade pública também recebem o benefício hoje, independentemente do número final do NIS. Entre esses municípios, 39 estão na Bahia, 22 no Rio Grande do Sul, 19 no Acre, nove no Rio de Janeiro e nove em Roraima.

Imagem: Roberta Aline / MDS

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, porém, com os novos adicionais, o valor médio do benefício aumenta para R$ 680,90. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informa que, neste mês, o programa alcançará 20,89 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 14,19 bilhões.

Há três tipos de adicionais no programa: o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, visando apoiar a nutrição infantil. Há também um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos e um adicional de R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos.

Os pagamentos do Bolsa Família são efetuados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem verificar as datas de pagamento, valores e detalhes das parcelas através do aplicativo Caixa Tem, que monitora as contas poupança digitais do banco. Desde este ano, os beneficiários não têm mais o desconto do Seguro Defeso, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023, que reativou o Programa Bolsa Família.

Em relação à regra de proteção, cerca de 2,68 milhões de famílias beneficiadas em abril podem manter 50% do benefício por até dois anos se conseguirem emprego e aumentarem a renda, desde que o salário de cada membro familiar não ultrapasse meio salário mínimo.

O Auxílio Gás também será pago nesta quarta-feira aos inscritos no Cadastro Único com NIS final 1. O valor atual é de R$ 102, ajustado após reduções recentes no preço do botijão de gás. Este programa está previsto para durar até o final de 2026, com cobertura para aproximadamente 5,5 milhões de famílias, garantindo 100% do preço médio do botijão de 13 kg, como estipulado pela Emenda Constitucional da Transição. A elegibilidade para o Auxílio Gás requer inclusão no CadÚnico e, pelo menos, um membro da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com prioridade para mulheres chefes de família e aquelas vítimas de violência doméstica.

Da Redação com AgênciaBrasil