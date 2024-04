Dicas de viagem: 8 aplicativos que todo viajante deveria conhecer

É fato: a tecnologia continua facilitando a vida dos viajantes aqui no Brasil e ao redor do mundo. Com o surgimento de novos aplicativos, temos à nossa disposição diferentes formas de pesquisar destinos, conhecer outros viajantes, interagir com locais e acompanhar os voos.

Contar com as ferramentas certas sempre à mão é essencial para uma experiência de viagem mais tranquila e organizada.

Embora ferramentas como Google Maps, Google Translate, TripAdvisor, FourSquare e aplicativos específicos de companhias aéreas sejam de fato indispensáveis durantes as viagens, muitos dos melhores “apps” ainda são desconhecidos pela maioria dos viajantes.

Pensando nisso, vamos listar abaixo 8 verdadeiras joias que podem tornar a viagem ainda mais fácil (e divertida!): desde aplicativos para acompanhar voos em tempo real até apps para editar e compartilhar fotos aos amigos.

A maioria dessas ferramentas são gratuitas, mas algumas oferecem versões pagas que vale muito a pena considerar, tanto para viajantes explorando um destino totalmente novo ou voltando ao local para uma segunda visita. Confira!

1. Wanderlog

Esse aplicativo é perfeito para quem gosta de organizar tudo nos mínimos detalhes. O Wanderlog reúne o melhor de vários apps em um só lugar: permite acompanhar as despesas e criar roteiros de forma colaborativa com os amigos (enviando um convite), como no Google Docs.

Além disso, possui um espaço para importar reservas de voos, hotéis e carros de aluguel, mesmo comprados em plataformas de passagens como a decolar.

O Wanderlog é totalmente gratuito e disponível para Android e iOS.

2. Roadtrippers

Disponível para iOS e Android, o Roadtrippers é um aplicativo fundado em 2012 por um grupo de amigos apaixonados por viagens de carro.

O Roadtrippers foi feito sob medida para os amantes das viagens pela estrada, ajudando a planejar a rota de forma prática e divertida, destacando as atrações mais interessantes e os pontos panorâmicos ao longo do caminho.

Possui recursos como roteiros personalizáveis, atualizações de tráfego em tempo real e a opção de salvar e compartilhar as aventuras.

Mas o que realmente torna o Roadtrippers especial é o seu foco na jornada, não apenas no destino final. O app incentiva a explorar cada cantinho do trajeto, descobrindo novos lugares, passeios cênicos, atrações peculiares à beira da estrada e maravilhas naturais ao longo do caminho.

3. Steller

Steller é um app que utiliza uma combinação de IA e experiências de usuários para planejar viagens ao redor do mundo. Desde dicas de pontos de interesse para visitar até roteiros completos criados por usuários, o Steller é a ferramenta perfeita para se inspirar, reservar experiências e descobrir joias escondidas.

Além disso, permite criar posts para capturar e compartilhar momentos especiais nas redes sociais enquanto se está em movimento.

No entanto, o Steller se destaca não apenas por oferecer aos usuários a possibilidade de tirar fotos para mostrar aos amigos. O que realmente torna este app especial é a capacidade de criar um "livro" de histórias, onde é possível organizar fotos, vídeos e textos de acordo com o assunto de preferência.

4. BlaBlaCar

Fundado em 2006 na França, o BlaBlaCar é um dos primeiros aplicativos de carona do mundo, surgindo antes mesmo do Uber. Está presente em muitos países europeus, porém nunca chegou a ser lançado nos Estados Unidos.

Inicialmente, a empresa começou como uma plataforma para conectar motoristas e passageiros que tinham trajetos em comum, recebendo uma comissão de até 20% em cada viagem. A partir de 2018, expandiu suas operações para incluir viagens de ônibus.

Para aqueles viajando para a Europa, BlaBlaCar é uma aposta segura. Alem de ser super conveniente em termos de preço, os motoristas costumam ser da região, e adoram dar dicas e revelar os segredos das suas cidades.

5. Flightradar24

O Flightradar24 é um aplicativo queridinho entre os apaixonados pela aviação. O app permite rastrear quase qualquer aeronave durante o dia ou a noite.

Com o Flightradar24 é possível acompanhar o próprio voo, o voo de um amigo ou qualquer avião que esteja no ar, em tempo real. Ele mostra muitos dados interessantes, como altitude, velocidade, aeroportos de chegada e partida, horários e número de matrícula da aeronave.

O Flightradar24 é um aplicativo gratuito que inclui todas as funcionalidades mencionadas anteriormente. No entanto, oferece duas opções de assinatura que evitam os anúncios irritantes: Silver e Gold. Cada uma inclui um período de teste gratuito.

6. GetYourGuide

O GetYourGuide é um aplicativo superprático para comprar ingressos para diversas atrações sem precisar imprimir nada— semelhante ao Viator.

Além disso, no momento do planejamento da viagem, é um ótimo app para encontrar inspiração e descobrir quais atividades estão disponíveis nos destinos.

Como se não bastasse, o GetYourGuide oferece uma série de descontos e vantagens exclusivas para novos usuários, como descontos em armazenamento de bagagem e reservas com parceiros.

7. Out of Office

O Out of Office é um aplicativo de viagens fundado em 2019 com o objetivo de facilitar o planejamento e organização de férias.

O app oferece recursos como inspiração para viagens, planejamento de roteiros, listas de verificação de bagagem e controle de orçamento. Além disso, permite se conectar com os amigos e familiares para coordenar planos de viagem e compartilhar recomendações de lugares para visitar.

Uma das características únicas do Out of Office é que utiliza inteligência artificial e algoritmos para criar recomendações de viagem personalizadas com base em suas preferências e histórico de viagens.

8. Couchsurfing

O Couchsurfing já não tem o mesmo brilho de antes, o que levou ao surgimento de vários sites alternativos de hospedagem, como o BeWelcome, que é gratuito, e o aplicativo Travel Ladies, exclusivo para mulheres.

Mesmo com algumas críticas sobre sua mudança de uma comunidade para uma empresa privada, o Couchsurfing ainda lidera em número de membros. É ideal para descobrir lugares incríveis e eventos voltados para viajantes em novos destinos, além de oferecer ou encontrar hospedagem.

Apesar de o aplicativo não ser perfeito (o site é mais fácil de usar), vale a pena baixá-lo para aproveitar os recursos de 'encontros' e 'eventos locais'.

Mesmo com uma diminuição importante de usuários devido à exigência de pagamento (deixou de ser gratuito durante a pandemia), o Couchsurfing ainda é uma ótima opção para conexões pessoais, principalmente em grandes cidades.

Outros aplicativos essenciais

É importante destacar que existem aplicativos imprescindíveis para qualquer tipo de viagem: aqueles relacionados ao transporte (bicicletas, patinetes), os aplicativos bancários, especialmente os vinculados aos cartões que serão usados durante a viagem, os aplicativos das companhias aéreas que operam no destino e os aplicativos de seguro viagem com todos os detalhes necessários.

Mas, atenção: é importante ter em mente que nenhum app resolve tudo. Por isso, é bom ter um plano B. Guarde um dinheiro extra para emergências e mantenha telefones importantes, informações de reservas e endereços sempre à mão, mesmo sem sinal de internet.

E não se esqueça: saber de cor os contatos e informações essenciais pode ser decisivo em momentos críticos. Então, embarque preparado e curta cada momento da sua jornada!