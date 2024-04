André Marques revela batalha pessoal contra vício em tabaco

O ex-apresentador da Globo, André Marques, expressou em suas redes sociais a luta que enfrenta contra o vício em cigarros e celebrou que já está há 30 dias sem fumar. André Marques, que era conhecido por seus amigos mais próximos como um fumante pesado, chegando a consumir 3 a 4 maços de cigarro por dia, destacou que a batalha é constante.

Foto: Reprodução Youtube

Atualmente, ele se encontra na Serra da Canastra, no Rio São Francisco (em Minas Gerais), onde completa um mês sem fumar. Apesar das dificuldades, como o ganho de peso e o aumento da ansiedade, ele ressalta que é possível vencer o vício e espera que sua mensagem inspire outros que estão na mesma situação.

André Marques reforça que continuará se esforçando e lutando contra o vício, que envolve tanto a dependência química quanto a psicológica. Ele agradece por conseguir ficar 30 dias sem fumar e atribui parte de sua força à inspiração que recebe da natureza ao seu redor.

Além do vício em cigarros, André Marques também luta contra a obesidade. Ele já passou por uma cirurgia bariátrica e admite que relaxou na dieta desde que foi demitido pela Globo, mas tem planos de retomar sua forma física em breve. Ele revelou que, ao começar a gravar seu canal em casa e cozinhar todos os dias, ganhou 9kg em 4 meses.

Ele ressalta que a luta contra a obesidade é contínua e a bariátrica não é uma cura, mas sim o método mais eficaz. André também menciona que a mudança de rotina e o término de seu relacionamento contribuíram para o ganho de peso.

da redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI