Preço dos alimentos aumentou, dizem 79% dos brasileiros ao Ipec

Pesquisa do Ipec divulgada neste domingo (21) aponta que 79% dos brasileiros acreditam que o preço dos alimentos aumentou nos últimos meses no país.

Foto: Reprodução Internet

Apenas 9% dos entrevistados relataram uma percepção de queda nos preços dos alimentos, enquanto 11% acreditam que os preços permaneceram os mesmos. A proporção de entrevistados que não souberam ou não responderam foi de 1%.

O estudo, que entrevistou 2000 pessoas em 129 cidades entre os dias 4 e 8 de abril, possui uma margem de erro de dois pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.

Além disso, os pesquisadores investigaram as expectativas dos entrevistados para os próximos meses.

Para 64% dos entrevistados, espera-se que os preços dos alimentos continuem aumentando. Enquanto 15% acreditam em uma diminuição nos valores, 18% acreditam que os preços permanecerão os mesmos. A proporção de entrevistados que não souberam ou não responderam foi de 3%.

A pesquisa também incluiu perguntas sobre o custo do abastecimento de veículos.

A maioria dos entrevistados (61%) relatou que o custo para encher o tanque aumentou nos últimos meses, enquanto 21% acreditam que o custo permaneceu o mesmo. Onze por cento dos entrevistados acreditam que os combustíveis estão mais baratos. A proporção de entrevistados que não responderam ou não souberam foi de 7%.

As expectativas em relação aos preços dos combustíveis nos próximos meses refletem os resultados anteriores. Para 63% dos entrevistados, espera-se um aumento nos preços dos combustíveis, enquanto 10% acreditam em uma redução. Vinte e dois por cento dos entrevistados acreditam que os preços permanecerão iguais. A proporção de entrevistados que não responderam ou não souberam foi de 5%.

Além disso, a pesquisa abordou a percepção dos entrevistados sobre as contas de consumo, como água, luz e gás.

A maioria esmagadora dos entrevistados (76%) relatou um aumento nas contas de consumo nos últimos meses, enquanto 5% acreditam que os valores diminuíram e 18% acreditam que permaneceram os mesmos. A proporção de entrevistados que não souberam ou não responderam foi de 1%.

Quanto às expectativas para os próximos meses, 11% dos entrevistados acreditam que os preços das contas de consumo diminuirão, enquanto 64% acreditam que aumentarão. A proporção de entrevistados que não responderam ou não souberam foi de 4%.

Da Redação com CNN Brasil

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI