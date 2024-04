Chamadas suspeitas: Como reconhecer possíveis golpes telefônicos; veja aqui

Quem nunca se viu nessa situação? O telefone toca, um número desconhecido aparece na tela e surge o dilema: atender ou não? Será alguém conhecido? Um equívoco? Uma tentativa de venda ou, pior ainda, um golpe?

Foto: Reprodução Internet

Essas dúvidas são mais comuns do que se pensa. Embora alguns smartphones já ofereçam a função de identificar chamadas de números não salvos na agenda, muitos dispositivos ainda não dispõem desse recurso. Às vezes, pode ser apenas um número novo sendo usado de forma inadequada.

De acordo com informações do jornal Extra, o site www.tellows.com.br, também disponível como aplicativo para Android e iOS, é uma ferramenta valiosa para ajudar a desvendar a origem dessas chamadas misteriosas. Ele opera como um banco de dados que auxilia na identificação do número que está ligando. Se o aplicativo estiver instalado e sincronizado com o seu telefone, você pode tomar uma decisão informada sobre se deve ou não atender à chamada. Uma abordagem mais cautelosa, embora um pouco mais trabalhosa, é simplesmente ignorar a ligação e, em seguida, consultar o número no aplicativo.

Para fazer isso, basta digitar o número que fez a ligação no campo de pesquisa e clicar na lupa. Em seguida, você terá acesso à finalidade daquela chamada. O sistema oferece uma avaliação de risco, bem como informações geográficas sobre os números.

Os números registrados recebem uma classificação de segurança que varia de 1 a 9, o que facilita a decisão de atender ou retornar a ligação.

O banco de dados do Tellows conta com a colaboração de 7 milhões de usuários em mais de 50 países, que contribuem com informações para o catálogo de números. Você também pode fazer parte dessa comunidade, bastando se cadastrar no site e começar a catalogar os números, desde que tenha as informações corretas. A própria comunidade registra os números de telefone que podem ser classificados como seguros, golpes telefônicos, ameaças, propagandas, entre outros.

Da Redação com Seridó