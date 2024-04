Invasão ao sistema do governo federal não foi obra de hackers, diz Haddad

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, negou que a recente invasão ao Sistema de Administração Financeira (Siafi) tenha sido realizada por um hacker. Segundo Haddad, o incidente foi causado por um problema de autenticação, e não por uma falha de segurança do sistema.

(Foto: Evaristo Sá/AFP)

Haddad explicou que a invasão foi realizada por alguém que já tinha acesso à plataforma. “A informação que tenho é parcial - o problema não é do Siafi, não é do sistema. O problema provavelmente foi de autenticação de acesso. Então é isso que está sendo apurado: como é que alguém teve acesso tendo sido autenticado. Ou seja, não foi ação de um hacker”, disse Haddad em uma coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda.

O ministro não pôde confirmar se houve algum desvio de recursos como resultado da invasão, pois a investigação está em andamento e sob sigilo. A Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estão investigando o incidente.

A invasão do sistema, usado para a execução e controle financeiro do governo, foi revelada pela Folha de São Paulo. Conforme o jornal, “o sistema de autenticação de usuários sofreu um ataque, e gestores habilitados para fazer movimentações financeiras tiveram seus acessos utilizados por terceiros sem autorização”.

Em resposta ao incidente, o Tesouro Nacional emitiu uma nota à Gazeta do Povo, afirmando que “o episódio não configura uma invasão, mas sim uma utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular”. O Tesouro também negou que o incidente tenha causado danos à integridade do sistema e afirmou que serão implementadas “ações adicionais para reforçar a segurança do sistema”.

da redação com Gazeta do Povo