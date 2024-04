Consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda inicia nesta terça-feira (23)

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2024. O valor total a ser creditado para cerca de 353,3 mil contribuintes é de mais de R$ 457 milhões, com pagamento previsto para o dia 30 de abril.

O lote residual contempla principalmente contribuintes acima de 80 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores, e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou autorizaram o recebimento via PIX.

Consulta e recebimento:

A consulta ao lote residual pode ser realizada no site da Receita Federal, através da ferramenta "Consultar Restituição". O sistema permite verificar se o valor está disponível e, em caso de pendências, realizar a retificação da declaração.

O crédito bancário será depositado na conta informada na declaração do IR. Caso haja divergência ou indisponibilidade da conta, o valor ficará disponível para saque por um ano no Banco do Brasil.

Em caso de dúvidas ou problemas com o recebimento da restituição, os contribuintes podem entrar em contato com a Receita Federal através do Portal BB, ou pela Central de Relacionamento BB, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Da redação com Agência Brasil