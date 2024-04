Uma única aposta leva prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena; veja os números sorteados

Nesta quinta-feira (25), o resultado do concurso 2717 da Mega-Sena, com um prêmio total de R$ 5.581.371,92, foi anunciado em São Paulo (SP). Uma aposta realizada em Campinas (SP) através dos canais eletrônicos da Caixa foi a única vencedora do prêmio principal.

Os números sorteados foram: 06 - 22 - 34 - 36 - 44 - 50

Foto: Reprodução Internet

Trinta e uma apostas acertaram quatro números e receberão R$ 52.426,96 cada uma. Além disso, 1.883 apostas acertaram três números e serão premiadas com R$ 1.233,01 cada.

Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2024?

Durante o ano de 2024, foram realizados 46 sorteios da Mega-Sena, e em seis desses sorteios, houve ganhadores do prêmio principal. Além do ganhador de hoje, uma aposta do Rio de Janeiro levou para casa R$ 102,1 milhões no sorteio de 20 de abril.

Em 26 de março, uma única aposta de Recife (PE) ganhou R$ 118,2 milhões. No sorteio de 5 de março, uma aposta de Goiânia levou R$ 206,4 milhões.

Além desses, uma aposta ganhou R$ 6,4 milhões sozinha em 6 de janeiro, e em 3 de fevereiro, outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando posso apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

Um volante, contendo seis números marcados, custa R$ 5,00, e os números sorteados são anunciados às 20h. Vale lembrar que a chance de acertar todas as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Como fazer um bolão oficial

Além das apostas individuais, é possível participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar (e compartilhar o prêmio com outras pessoas).

É possível adquirir um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica, preenchendo o campo específico para isso no volante. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6.

Os bolões podem ter entre duas e cem cotas. A Caixa permite até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com a possibilidade de ser cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, é possível jogar através do site Loterias Online da Caixa, onde é possível escolher entre seis opções de combos de jogos, visualizando os números selecionados ou optando pela "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples, marcando seis números, é de uma em 50 milhões. Para aumentar as chances, os jogadores podem optar por marcar mais números no volante, até o limite de 20 dezenas, com um aumento proporcional no valor da aposta.

Por exemplo, uma aposta com sete números custa R$ 35 e tem uma chance de uma em 44,9 mil de acertar as seis dezenas. Já uma aposta com 10 números custa R$ 1.050, com uma chance de uma em 3,9 mil de ganhar.

O número máximo de dezenas que podem ser marcadas no volante da Mega-Sena é 20, com um custo de R$ 193,8 mil. (Veja abaixo o valor de cada aposta na Mega da Virada e as chances de ganhar em cada uma delas)

Foto: Reprodução Internet

Da Redação com Valorinveste