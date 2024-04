Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, falece aos 51 anos

Um ícone do pagode dos anos 1990, Anderson Leonardo, membro do grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira (26) aos 51 anos após uma batalha de um ano e meio contra um câncer. A notícia foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo.

Foto: Globo/Fábio Rocha

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a mensagem postada em uma rede social.

Conhecido carinhosamente como Anderson Molejão, sua ligação com o grupo Molejo marcou uma era de sucessos animados e cheios de humor.

Natural do Rio de Janeiro, Anderson foi um dos membros fundadores do grupo carioca de pagode, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.

Anderson estava sob cuidados médicos no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e seu estado de saúde vinha piorando desde domingo (21).

O Molejo cativou o país com hits como "Cilada", "Caçamba", "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Paparico" e "Clínica Geral".

Formado no final dos anos 1980, o grupo também deixou sua marca com músicas de samba-rock, incluindo o popular "Samba Rock do Molejão".

Além de ser a voz principal da banda, Anderson era habilidoso no cavaquinho e também contribuía como compositor. Seu nome está registrado em 118 composições no Ecadnet.

Anderson assinou sucessos do Molejo, como "Dança da Vassoura" e "Garoto Zona Sul", além de ter colaborado em hits de outros grupos, como "Cohab City", sucesso do Negritude Junior.

O primeiro álbum do Grupo Molejo foi lançado em 1993, impulsionado pela música "Caçamba". O último disco, "Molejo Club", lançado em 2016, trouxe novas faixas inéditas após seis anos.

Em 2016, o grupo voltou a chamar a atenção, especialmente entre o público jovem e conectado, devido a memes e comparações irônicas com músicas de artistas como Lady Gaga. Esse ressurgimento na internet incentivou a gravação do álbum.

Apesar do tratamento contra a doença, Anderson continuou a participar de boa parte dos compromissos da banda nos palcos.

Anderson deixa quatro filhos. Dois deles seguiram os passos do pai: Leozinho Bradock, de 29 anos, músico, e Rafael ‘Molejinn’, de 28, que faz parte do Grupo Surpreender. Ele também é pai de Alessa Cristyne, de 30 anos, sua primogênita, e de Alice, que completará 4 anos em maio.

Alice é filha de Anderson com Paula Cardoso, sua companheira desde 2012.

Da Redação com g1