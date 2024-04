Acidente com ônibus no interior de Minas deixa pelo menos sete mortos e 29 feridos

Um grave incidente envolvendo um ônibus de viagem resultou na perda de pelo menos sete vidas, na BR-116, próximo ao KM 85, em Medina, na região do Vale do Jequitinhonha. Outras 29 pessoas ficaram feridas e necessitaram de atendimento, conforme informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal.

Foto: Reprodução Internet

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, equipes da cidade de Araçuaí foram mobilizadas na noite do último sábado (27). O ônibus, que havia partido de Pernambuco com destino a Campinas, São Paulo, foi o epicentro desta tragédia.

Os feridos foram prontamente encaminhados para o Hospital Santa Rita, em Medina, para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim, e para uma unidade de saúde em Pedra Azul. Quanto às vítimas fatais, quatro delas perderam suas vidas no local do acidente, enquanto outras três sucumbiram durante o transporte para um dos hospitais.

De acordo com as autoridades, o motorista do ônibus ainda não foi localizado no local do acidente. No entanto, há a possibilidade de que ele esteja entre os feridos não fatais que foram levados para os hospitais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes também informaram que não encontraram nenhuma lista de passageiros no local do acidente, e ainda não confirmaram se o transporte estava em conformidade com as regulamentações. A rodovia foi liberada por volta das 3h30 da manhã.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estiveram presentes no local e realizaram as diligências necessárias.

Da Redação com Hoje em Dia/G1