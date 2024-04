Desemprego cresce pelo 3º mês seguido e atinge 8,6 milhões de brasileiros em março

Taxa de desemprego aumenta para 7,9% no Brasil, atingindo 8,6 milhões de brasileiros desempregados em março, marcando o terceiro mês consecutivo de crescimento. Os dados são da Pnad Contínua divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (30).

Foto: Reprodução Internet

O número de desempregados no país aumentou em 542 mil pessoas, representando um aumento de 6,7% no trimestre.

Segundo o IBGE, são consideradas desocupadas aquelas pessoas que não têm trabalho, contribuem para a renda do domicílio e estão ativamente buscando emprego.

Em relação ao mercado de trabalho, o número total de empregados no Brasil diminuiu em 782 mil pessoas, chegando a 100,2 milhões. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado permaneceu estável em 37,9 milhões, enquanto o de trabalhadores sem carteira no setor privado (13,4 milhões) não apresentou variação significativa.

O número de trabalhadores por conta própria (25,4 milhões) e de empregadores (4,1 milhões) permaneceu estável, enquanto o de trabalhadores domésticos caiu para 5,9 milhões, uma diminuição de 2,3%.

A taxa de informalidade foi de 38,9% da população ocupada, o que representa 38,9 milhões de trabalhadores informais, em comparação com os 39,1% do trimestre anterior.

Em relação aos salários, o rendimento médio real dos brasileiros foi de R$ 3.123 no trimestre encerrado em março, o melhor resultado desde junho de 2020 (R$ 3.181). Houve aumento nos pagamentos para trabalhadores do setor de transporte, armazenagem e correio, assim como para serviços domésticos, enquanto as demais áreas não registraram reajustes significativos.

Da Redação com R7