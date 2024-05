VÍDEOS: devastado por temporais, Rio Grande do Sul registra 56 mortos e 67 desaparecidos

O Rio Grande do Sul vive um momento de profunda tristeza e desolação. As fortes chuvas que assolam o estado desde o final da semana passada já causaram 56 mortes, segundo o último boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado (4). O número de desaparecidos é de 67 e 74 pessoas ficaram feridas.

A fúria dos temporais também provocou estragos em toda a infraestrutura do estado. Mais de 356 mil pessoas estão sem energia elétrica, principalmente nas regiões Metropolitana, e dos vales do Taquari, do Rio Pardo e dos Sinos. As rodovias também foram duramente atingidas, com 188 trechos bloqueados, sendo 5 em rodovias federais e 28 em estaduais.

Em Porto Alegre, a situação é ainda mais crítica. O nível do Lago Guaíba subiu acima da cota de inundação, invadindo ruas e avenidas. A estação rodoviária da capital foi completamente alagada e 95% das viagens foram canceladas. O Aeroporto Salgado Filho também foi fechado devido ao grande volume de chuvas.

Governo decreta estado de calamidade e pede ajuda federal

Diante da gravidade da situação, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. A medida visa facilitar o acesso a recursos federais para ações de ajuda humanitária, reconstrução da infraestrutura e restabelecimento dos serviços essenciais.

O governo federal já está mobilizando ajuda para os gaúchos. Uma equipe de 100 integrantes da Força Nacional, incluindo 60 bombeiros, foi enviada para auxiliar nas operações de resgate. Além disso, 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate também estão a caminho.

Minas Gerais envia bombeiros para auxiliar nas operações de resgate

O governo de Minas Gerais enviou uma equipe de 28 bombeiros para auxiliar nas operações de resgate no Rio Grande do Sul. A equipe, composta por especialistas em busca e salvamento em enchentes e inundações, está equipada com duas aeronaves e viaturas terrestres.

Causas dos temporais e previsão do tempo

Os meteorologistas explicam que os temporais que atingem o estado são resultado da combinação de três fenômenos: correntes intensas de vento, um corredor de umidade vindo da Amazônia e um bloqueio atmosférico. Essa combinação, agravada pelas mudanças climáticas, provocou chuvas torrenciais e inundações em diversas regiões do estado.

A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar nas próximas 24 horas, com acumulados de até 400 milímetros em algumas áreas. O volume de chuva deve se somar aos mais de 300 milímetros já registrados nos últimos quatro dias.

As informações sobre o número de mortos, desaparecidos e feridos podem sofrer alterações a qualquer momento.

