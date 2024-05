Terra tremendo no Rio Grande do Sul: Especialista analisa relação dos tremores na Serra Gaúcha com as chuvas

Durante a maior enchente registrada na história do Rio Grande do Sul, cidades da Serra Gaúcha enfrentaram uma ocorrência incomum: tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13 de maio). Os abalos, detectados pela Rede Sismográfica Brasileira, foram sentidos por moradores de três cidades e começaram por volta de 01h48 da madrugada

Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)

Os moradores de Caxias do Sul, Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, já aturdidos pela quantidade extraordinária de chuvas que já deixou 147 mortos e mais de meio milhão de desalojados no estado, foram para as ruas temendo que os tremores estivessem relacionados aos temporais.

Especialistas ressaltam que não se pode descartar essa possibilidade, mas afirmam ser prematuro confirmar a ligação entre os tremores e as chuvas.

Os tremores, de magnitude 2.3 mR e 2.4 mR, embora considerados baixos na Escala Richter, foram percebidos pela população. Os registros dos sismos foram os seguintes:

03h03 - 2.3 mR - Caxias do Sul

02h58 - 2.3 mR - Caxias do Sul

02h37 - 2.3 mR - Pinto Bandeira

01h48 - 2.4 mR - Bento Gonçalves

Segundo o sismólogo Bruno Collaço, do Centro de Sismologia da USP, é necessário um período maior para confirmar qualquer relação entre os tremores e as chuvas, embora reconheça que tal fenômeno é raro: "Normalmente, levaria alguns meses após as chuvas para ocorrerem tremores desse tipo, mas não podemos descartar essa possibilidade. No entanto, são necessários estudos mais aprofundados para afirmar com precisão as causas desses sismos", destaca Bruno.

Essa não foi a primeira vez que a região enfrentou tremores de terra entre 2.0 e 3.0 mR de magnitude nos últimos anos. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, nos últimos dez anos, a Serra Gaúcha registrou 27 sismos, aumentando a probabilidade de os tremores serem de origem natural.

Da Redação com O Tempo