Novo DPVAT: entenda o funcionamento do seguro obrigatório

O Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), anteriormente conhecido como DPVAT, retorna após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O seguro será cobrado anualmente de proprietários de veículos, incluindo carros e motos, com previsão de início da cobrança em 2025.

Foto: Reprodução Internet

Aprovação e Publicação

O texto foi aprovado pelo Senado no final de maio e sancionado pelo presidente Lula, sendo publicado no Diário Oficial da União em 17 de maio de 2024.

Cobertura do SPVAT

O SPVAT oferece cobertura para:

Indenizações por morte

Invalidez permanente (total ou parcial)

Reembolso de despesas com assistência médica

Serviços funerários

Reabilitação profissional das vítimas

Obrigatoriedade

O pagamento do seguro é obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores, como carros, motos, caminhões e micro-ônibus. O seguro deve ser contratado por todos os veículos que circulam em vias terrestres.

Segundo o texto sancionado: "Considera-se automotor o veículo dotado de motor de propulsão que circula em vias terrestres por seus próprios meios e é utilizado para o transporte viário de pessoas e cargas ou para a tração viária de veículos utilizados para esses fins, sujeito a registro e a licenciamento perante os órgãos de trânsito."

Vetos Presidenciais

Lula vetou dois artigos que previam multa e penalidade de infração grave para motoristas que não pagarem o seguro.

Definição do Valor

O valor do SPVAT será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). De acordo com o texto no Diário Oficial da União, o pagamento será anual e o valor será calculado com base no valor global estimado para o pagamento das indenizações e das despesas operacionais do seguro.

Cobrança do Seguro

A cobrança do seguro será feita juntamente com o licenciamento anual ou com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A lei estabelece que o pagamento terá abrangência nacional e os valores poderão variar conforme o tipo de veículo.

Da Redação com EM