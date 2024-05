Governo libera R$ 9,5 bilhões em restituição do IR para 5,6 milhões; veja se você está na lista

Cerca de 5,6 milhões de brasileiros receberão a restituição do Imposto de Renda no dia 31 de maio, o maior lote de pagamentos da história da Receita Federal. O valor total liberado será de R$ 9,5 bilhões e prioriza grupos considerados mais vulneráveis, como idosos, professores e pessoas com deficiência.

Foto: Reprodução/ Internet

Prioridade para quem mais precisa:

Idosos: A maior parte dos contemplados, 2,5 milhões de pessoas, tem entre 60 e 79 anos.

A maior parte dos contemplados, 2,5 milhões de pessoas, tem entre 60 e 79 anos. Professores: Mais de 1,1 milhão de profissionais da educação também receberão o benefício neste lote.

Mais de 1,1 milhão de profissionais da educação também receberão o benefício neste lote. Gaúchos: O governo incluiu todos os contribuintes do Rio Grande do Sul que têm direito à restituição na lista de prioridade, totalizando mais de 886 mil pessoas e R$ 1 bilhão em pagamentos.

O governo incluiu todos os contribuintes do Rio Grande do Sul que têm direito à restituição na lista de prioridade, totalizando mais de 886 mil pessoas e R$ 1 bilhão em pagamentos. Declarantes com Pix: Quem informou a chave Pix do tipo CPF na declaração ou utilizou a declaração pré-preenchida também terá prioridade no recebimento. São 787 mil contribuintes neste grupo.

Quem informou a chave Pix do tipo CPF na declaração ou utilizou a declaração pré-preenchida também terá prioridade no recebimento. São 787 mil contribuintes neste grupo. Outros: O lote também contempla 258 mil idosos acima de 80 anos, 162 mil pessoas com deficiência e outros contribuintes que se encaixam nos critérios de prioridade.

Como consultar se você está na lista:

Para saber se você está entre os contemplados no primeiro lote, basta acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo do órgão para tablets e smartphones.

A consulta também pode ser feita clicando neste link: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/.

O dinheiro será depositado na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração do Imposto de Renda no dia 31 de maio. Caso a conta esteja desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Para saber mais sobre como resgatar o valor, acesse o site do BB ou ligue para a Central de Relacionamento do banco.

Prazo para resgate:

Se o contribuinte não resgatar o valor da restituição em até um ano, ele poderá solicitar o crédito por meio do Portal e-CAC. O procedimento é realizado no menu "Declarações e Demonstrativos", clicando em "Meu Imposto de Renda" e selecionando a opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Da redação com informações da Agência Brasil