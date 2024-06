Compras internacionais de US$ 50: entenda o que muda com o fim da isenção aprovado pelo Congresso

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (28) um projeto que acaba com a isenção de impostos para compras internacionais de até US$ 50. A medida faz parte do projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), destinado a estimular a indústria de veículos sustentáveis. O projeto agora segue para o Senado Federal.

Os debates sobre a taxação de compras internacionais vêm acontecendo desde o ano passado, culminando recentemente em discussões acaloradas entre parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Situação Atual da Cobrança de Impostos

Desde agosto do ano passado, compras internacionais feitas pela internet de até US$ 50 estavam isentas de impostos. Essa medida foi implementada por uma portaria do Ministério da Fazenda em junho. As empresas participantes do programa Remessa Conforme da Receita Federal, que recolhiam o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), eram beneficiadas pela isenção.

O programa estabelecia vários critérios para as empresas de comércio eletrônico, como:

Recolhimento e repasse de impostos cobrados;

Detalhamento de valores de impostos, tarifas postais e outras despesas para o consumidor;

Identificação visível da marca e do nome da empresa vendedora nos pacotes;

Combate ao descaminho e ao contrabando;

Recolhimento do ICMS, com alíquota de 17%.

Novas Regras para Cobrança de Tributos

Se o projeto for aprovado sem alterações, a isenção de impostos para compras internacionais de até US$ 50 será eliminada. Em seu lugar, um imposto de 20% será cobrado sobre as vendas. Para compras acima de US$ 50, o Imposto de Importação de 60% continuará sendo aplicado.

A Secretaria da Receita Federal informou que manter a isenção para compras internacionais de até US$ 50 resultaria em uma "perda potencial" de arrecadação de R$ 34,93 bilhões até 2027.

Da Redação com G1