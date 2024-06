Bandeira verde: conta de luz não terá cobrança adicional em junho, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária continuará verde no mês de junho, sem custo adicional para o consumidor. Essa decisão se baseia nas condições favoráveis de geração de energia elétrica no país, que se mantêm há 26 meses, desde abril de 2022.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da energia gerada, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o uso de fontes renováveis.

Portanto, os consumidores não terão cobrança extra em suas contas de luz durante o próximo mês.

Da Redação com Agência Brasil

