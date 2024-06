Hospital Regional de Sete Lagoas: Seinfra fala sobre andamento das obras no local e expectativa de conclusão

Uma das obras mais aguardadas pela população de Sete Lagoas e cidades vizinhas nos últimos anos é a finalização do Hospital Regional no bairro Aeroporto. Com obras paralisadas em 2015 e reiniciadas em novembro do ano passado pelo Governo de Minas, o hospital setelagoano se junta a outros do estado numa leva de obras retomadas. Nossa reportagem buscou atualizações sobre o andamento da obras em Sete Lagoas junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

Na manhã desta sexta-feira (31) o portal O Tempo publicou matéria que aponta as incertezas quanto aos prazos de conclusão não só das obras no hospital setelagoano, mas também em outras cidades como Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Teófilo Otoni e o caso considerado mais grave que é o Hospital Regional de Juiz de Fora (leia aqui). Este último teve obras novamente interrompidas em abril deste ano devido a sérios problemas estruturais segundo o Governo de Minas.

A reportagem do SeteLagoas.com.br entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) nesta tarde perguntando sobre prazos e atuais obras que vêm sendo feitas no Hospital Regional de Sete Lagoas (HRSL) (veja comunicado recebido na íntegra ao final).

As obras do HRSL foram iniciadas em 2011. A construção foi paralisada em 2015 por ausência de recursos advindos do convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais na época.

No comunicado enviado à nossa reportagem hoje pela Seinfra, a secretaria informou que "atualmente, com 87,22% dos projetos executados, está em andamento o processo de vedação dos telhados, troca das esquadrias, avaliação e reparo dos dutos de climatização e instalações elétricas e a demolição e construção de alvenarias para adequação às normas hospitalares mais atuais".

Além disso a Seinfra colocou como expectativa de conclusão das obras o primeiro semestre de 2026.

A pasta também foi questionada sobre o número de trabalhadores atuando no momento no hospital setelagoano e sobre a previsão de data para início do funcionamento do local, porém tais informações não foram passadas até o fechamento desta matéria.

"O Governo de Minas informa que, na atual gestão, a partir de 2022, houve a retomada dos projetos de obras de hospitais regionais no Estado, paralisados e abandonados, há anos, por governos anteriores, prejudicando a assistência médica de milhões de mineiros.

Um desses projetos foi o Hospital Regional de Sete Lagoas, cujas obras foram paralisadas em 2015 e retomada em novembro de 2023.

Atualmente, com 87,22% dos projetos executados, está em andamento o processo de vedação dos telhados, troca das esquadrias, avaliação e reparo dos dutos de climatização e instalações elétricas e a demolição e construção de alvenarias para adequação às normas hospitalares mais atuais.

A unidade de saúde contará com 226 leitos, pronto-atendimento e 12 consultórios, centro cirúrgico com nove salas e capacidade para realizar cerca de 700 cirurgias por mês, atendendo a uma população estimada de 600 mil pessoas em 35 municípios.

O investimento total é de aproximadamente R$ 89 milhões, e a expectativa é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2026."

