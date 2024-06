Festividades de Santo Antônio começam neste sábado (01) em Sete Lagoas e cidades vizinhas

A Diocese de Sete Lagoas convida os fiéis a participarem da Trezena de Santo Antônio, um período de treze dias de oração, reflexão e celebração em honra ao padroeiro setelagoano. Além disso, haverá movimento de barraquinhas na Catedral de Sete Lagoas todas as noites de hoje a 16 de junho.

Foto: Alan Junio

A trezena é um momento de espiritualidade e comunhão, onde cada comunidade paroquial é chamada a renovar sua fé e buscar a intercessão de Santo Antônio. Este tempo de devoção antecede a festa litúrgica no dia do santo em 13 de junho.

Confira a programação completa na Catedral de Sete Lagoas e também em Caetanópolis, Maravilhas, Fortuna de Minas, Prudente de Morais e Pequi clicando neste link.

Vinícius Oliveira, com informações da Diocese de Sete Lagoas

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI