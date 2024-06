Acidente em Pedro Leopoldo: Caminhão sem controle colide com outro veículo

Um acidente envolvendo um caminhão VW/17.210 e um automóvel Toyota/Etios ocorreu no bairro Fidalgo, em Pedro Leopoldo, nesta sexta-feira (31). O motorista do caminhão relatou aos policiais que a junta universal do eixo se rompeu enquanto descia pela Rua Santa Cruz, o que levou à colisão com o carro.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Após a verificação dos registros, constatou-se que o caminhão estava registrado como ano de exercício 2022. O serviço de reboque credenciado não pôde ser acionado imediatamente devido à falta de recursos. A 11ª Companhia foi contatada para realizar o teste de embriaguez, mas o etilômetro não estava disponível.

Uma passageira do Toyota Etios procurou atendimento médico por conta própria, queixando-se de dores na cabeça e no joelho esquerdo, e decidiu não esperar pelo atendimento devido à alta demanda no pronto-socorro.

O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Da Redação com Por Dentro de Tudo