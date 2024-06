Confira a previsão do tempo para esta segunda (03) em Sete Lagoas

Apesar da tímida presença do sol, um casaco será fundamental em Sete Lagoas nesta segunda-feira (03). O dia amanhece com poucas nuvens, mas a máxima de 26°C esconde um frio persistente, com mínima de 13°C. A umidade, que pode chegar a 90% pela manhã, cai para 35% à tarde, mas a sensação térmica gelada permanece.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Durante o dia, o vento fraco muda de direção, soprando de sudeste pela manhã, sudoeste/oeste à tarde e sudeste novamente à noite. As poucas nuvens persistem ao longo das 24 horas, mas não são suficientes para amenizar o frio, que pede um agasalho reforçado para quem for se aventurar pelas ruas da cidade.

Da redação