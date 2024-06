Mutirão em Curvelo garante retificação de nome e gênero para pessoas transexuais e travestis

A partir desta segunda-feira (03), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) abre as inscrições para o "Mutirão Esse é Meu Nome", que visa garantir o direito à identidade e à personalidade de pessoas transgênero em Curvelo e em mais 30 cidades do estado.

Foto: Reprodução/ Internet

Esta é a primeira vez que a iniciativa é realizada em âmbito estadual, oferecendo às pessoas trans e travestis a oportunidade de retificar seus nomes e gêneros nos documentos de forma gratuita e com acompanhamento jurídico especializado.

As inscrições podem ser feitas de 3 a 28 de junho, de segunda à sexta-feira, das 13 às 17h, na Rua Vitória, nº 286, Bairro Maria Amália, em Curvelo. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e apresentar RG, CPF, título de eleitor e comprovante de endereço no ato da inscrição.

Após avaliação individual, a DPMG providenciará a retificação do nome e gênero na certidão de nascimento e/ou casamento, junto ao Cejusc ou cartório de registro civil, conforme o caso.

Para o defensor público Vladimir Rodrigues, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH) da DPMG, "a retificação de nome e gênero é um dos atos mais importantes na vida das pessoas transexuais e travestis. É um divisor de águas, pois permite que a pessoa tenha acesso a seus direitos básicos, como educação, saúde e emprego, com dignidade e respeito à sua identidade".

Iniciativa busca inclusão social

O mutirão é fruto da demanda da própria comunidade trans e travesti e visa aproximá-la da Defensoria Pública, oferecendo orientação jurídica e facilitando o acesso à retificação de seus documentos. A iniciativa também busca conscientizar a sociedade sobre os direitos das pessoas transgênero e promover sua inclusão social.

Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal e de acordo com o Provimento nº 149 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, a alteração de prenome e gênero pode ser feita extrajudicialmente em cartório. Em Minas Gerais, a Lei 24.632/2023 garante a gratuidade da retificação para pessoas de baixa renda.

O mutirão é realizado pela DPMG, com a coordenação da DPDH e o apoio da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC).

Serviço:

O que: Mutirão "Esse é Meu Nome" - Retificação de nome e gênero para pessoas trans e travestis

Djhéssica Monteiro com informações da DPMG - ASCOM