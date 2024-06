Acidente na BR-135 em Corinto deixa duas mulheres mortas e três feridos

Duas mulheres, de 30 e 57 anos, perderam a vida em um capotamento na BR-135, na noite de domingo (2). O acidente aconteceu no km 577, próximo ao trevo de acesso ao município de Corinto.

Foto: Divulgação/ PMRv

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, com cinco ocupantes, seguia no sentido Montes Claros - Belo Horizonte quando, por motivos ainda a serem apurados, o condutor perdeu o controle da direção, capotando diversas vezes.

No local do acidente, duas mulheres, identificadas como Maria da Silva, 30 anos, e Ana Oliveira, 57 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram. As outras três vítimas, duas mulheres e um menino de 5 anos, sofreram ferimentos e foram socorridas pela equipe da Eco135 e encaminhadas para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo.

A PMRv informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Curvelo.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

Da redação