Campanha do Agasalho 2024 em Sete Lagoas: veja onde e como doar

Com as baixas temperaturas comuns nesta época do ano, aumenta a necessidade de melhor acolher a população em situação de vunerabilidade social, principalmente as pessoas em situação de rua. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas)- lança a "Campanha do Agasalho 2024".

Foto: iStock

"Nesse período, intensificamos as abordagens das equipes nas ruas e arrecadamos blusas de frio, cobertores, calças, enfim, toda doação é bem-vinda", pontua a secretária da pasta, Luciene Chaves.

O ponto de arrecadação é a sede da Secretaria, que fica na rua Quintino Bocaiúva, nº 618, Centro. A pasta receberá as doações de 4 a 28 de junho, de 09h às 16h.

Nessa época do ano aumenta, também, a busca dessa população pelos serviços de acolhimento da Prefeitura. O Projeto Acolher, por exemplo, conta hoje com 20 acolhidos (pessoas que dormem no local), menos de 50% de ocupação, e um total de 30 usuários (pessoas que se alimentam e se banham), enquanto que na Casa de Passagem são, em média, dez acolhidos mas, com o início do frio, a tendência é um aumento na utilização do espaço.

Centro Pop

Já o Centro Pop é responsável pelo atendimento das pessoas em situação de rua no município, oferecendo banho, café da manhã, encaminhamento para uma casa de acolhimento ou cidade de origem. A unidade também é responsável pela equipe de abordagem que, neste período de frio extremo, intensifica esse trabalho, com abordagens diárias, além do plantão noturno já existente. "A Campanha do Agasalho também promove a solidariedade e a empatia, incentivando as pessoas a se engajarem e contribuírem para o bem-estar daqueles que enfrentam dificuldades durante o inverno", completa a secretária.

Mais informações pelos telefones (31) 3772-7692 | (31) 3773-3634 | (31) 3771-5450 (SMASDH) e (31) 3776-5524 (Centro Pop), de 09h às 16h, de segunda a sexta.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM