Tombamentos de carga marcam começo da tarde (03/06) na 040 em Sete Lagoas

Dois tombamentos de carga aconteceram no começo da tarde de hoje (03) na BR-040 em trecho que passa por Sete Lagoas próximo à região das siderúrgicas.

Um dos tombamentos deixou carga de coco espalhada pela pista no sentido Distrito Federal. Foto: Redes sociais/Reproduçao

Por volta das 13:15 a concessionária informou através de seu perfil no X ("Twitter") um tombamento na pista sentido Rio de Janeiro no Km 478. Ainda não se tem informações sobre a natureza da carga. O acidente gerou lentidão de 1 km.

Já no Km 477 por volta de 13:50, um caminhão tombou derramando sua carga de coco na pista sentido Distrito Federal. O trânsito chegou a ficar lento por cerca de 2 km segundo a concessionária Via 040.

O trânsito já se encontra liberado e equipes de limpeza retiram o material da rodovia. Ainda não há informações sobre vítimas ou as circunstâncias dos acidentes.

*Em atualização

Vinícius Oliveira com informações de Via 040

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI