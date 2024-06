Mulher morre após ser atropelada por motociclista sem habilitação em Sete Lagoas

Uma mulher de 42 anos, identificada como Viviane Teixeira, morreu após ser atropelada por uma motocicleta na Avenida José Servulo Soalheiro na tarde desta segunda-feira (03). O acidente aconteceu por volta das 17h15, próximo ao retorno do bairro Nova Cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima atravessava a avenida quando foi atingida pela moto, que era conduzida por um jovem de 18 anos sem habilitação. Com o impacto, o motociclista e a passageira, de 15 anos, também caíram da moto.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia em alta velocidade.

Viviane Teixeira foi socorrida para o Hospital Municipal com traumatismo craniano, fraturas nos membros superiores e inferiores e hemorragia interna. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

O condutor da moto teve fratura na face e foi internado no Hospital Municipal. A passageira teve escoriações e dores na perna direita e também foi levada para o hospital.

A polícia confirmou que a moto foi emprestada ao condutor, que não possuía carteira de habilitação. Diligências foram realizadas para localizar o proprietário da moto, mas sem sucesso.

