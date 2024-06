Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta-feira (5)

Sete Lagoas amanhece nesta quarta-feira (5) com um céu límpido e poucas nuvens, prometendo um dia agradável e ensolarado. A temperatura mínima será de 14°C, com ligeira tendência de queda ao longo do dia, enquanto a máxima chegará a 26°C, também apresentando leve declínio.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A umidade relativa do ar estará alta, variando entre 40% e 100%, o que pode gerar sensação de abafamento em alguns momentos. Não há previsão de chuva para o dia.

O vento soprará fraco de sudeste a nordeste durante a manhã, tarde e noite, com intensidade variando entre 11 km/h.

Da redação