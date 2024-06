Orquestra Jovem de Sete Lagoas recebe novos instrumentos através de edital da FUNARTE

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas recebeu um impulso importante para sua atuação com a chegada do primeiro lote de novos instrumentos musicais. Financiados através do edital do Programa de Apoio à Ações Continuadas 2023 – Grupos e Coletivos Artísticos, da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), a aquisição representa um marco para o projeto, que visa ampliar o atendimento e fortalecer a formação musical de crianças e adolescentes na cidade.

Foto: Divulgação/ / Orquestra Jovem - ASCOM

Nesta primeira etapa, foram adquiridos 47 instrumentos, incluindo violinos, violoncelos e contrabaixos dos tamanhos ¾ e ½, especialmente indicados para crianças entre 7 e 12 anos. "Tínhamos essa demanda reprimida, principalmente de instrumentos para crianças menores", afirma o Maestro da Orquestra Jovem, Ivison Maximo Barbosa. "Com a chegada dos novos instrumentos, podemos atender melhor esse público, proporcionando um aprendizado mais adequado e de qualidade", completa.

O investimento inicial na aquisição dos instrumentos foi de R$70 mil, com previsão de uma segunda compra de R$30 mil em breve. "Assim que a FUNARTE liberar a segunda parcela, faremos os orçamentos e iniciaremos o processo de aquisição", explica Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR'ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem. A associação já está mapeando as novas necessidades de instrumentos para garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível.

Vale destacar que a compra dos instrumentos foi realizada em empresas de Sete Lagoas, contribuindo para o fortalecimento da economia local. "É importante para nós fomentar o comércio local e gerar renda na nossa cidade", ressalta Marcos Aurélio.

Foto: Divulgação/ Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Reconhecimento e impacto social

O projeto da Orquestra Jovem de Sete Lagoas se destaca pela qualidade e relevância social. Prova disso é o reconhecimento recebido pela FUNARTE, que concedeu nota máxima e o colocou em segundo lugar na região sudeste no programa de apoio. "Isso demonstra o compromisso do nosso projeto com a difusão da cultura e a formação de cidadãos", comenta Marcos Avellar, gestor e responsável pelos projetos da Orquestra Jovem.

Com mais de 200 crianças e adolescentes em suas oficinas, a Orquestra Jovem transforma vidas e oferece oportunidades através da música. "São programas como esse que oxigenam a vida cultural do país, desde as pequenas cidades do interior até as capitais", afirma Marcos Aurélio. "Estamos muito felizes com o apoio da FUNARTE e com o impacto positivo que nosso projeto gera na comunidade", finaliza.

Sobre a FUNARTE

A Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por promover e fomentar a cultura em todo o Brasil. Através de diversos programas e ações, a FUNARTE apoia artistas, grupos e coletivos culturais, além de incentivar a produção, circulação e difusão de bens e serviços culturais.

Djhéssica Monteiro com informações da Orquestra Jovem - ASCOM