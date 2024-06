Dia Mundial do Meio Ambiente: restauração do planeta é o tema de 2024

Nesta quarta-feira (05), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data marcada por reflexões e ações em prol da preservação do nosso planeta. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, o dia serve como um lembrete da importância de protegermos os recursos naturais e combatermos os desafios ambientais que assolam o planeta.

Foto: Reprodução/ Internet

Ao longo dos anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente abordou diversos temas relevantes, desde a necessidade de um planeta saudável ("Apenas uma Terra", 1974) até a importância das cidades verdes ("Cidades verdes: planeje para o planeta", 2005) e a urgência da preservação da biodiversidade ("Biodiversidade", 2020).

Em 2024, o foco principal da celebração deste ano é a restauração de terras degradadas, a prevenção da desertificação e a construção de resiliência à seca, sob o lema "Nossa terra. Nosso futuro. Somos #GeraçãoRestauração." A escolha deste tema reflete a situação crítica do planeta, com ecossistemas em todo o mundo sob ameaça crescente. Florestas, terras áridas, áreas agrícolas e lagos, espaços naturais essenciais para a vida humana, estão se aproximando de pontos de não retorno.

O biólogo setelagoano Ramon Lamar, professor nos Colégios Impulso e Rutherford, expressa a angústia de muitos especialistas: "Mais uma vez, chegamos a 5 de junho com mais preocupações do que comemorações. O meio ambiente enfrenta uma grave crise, desencadeada por nossas ações, ou pela falta delas. É lamentável saber que o desespero com o futuro que está por vir já toma conta de muitos pesquisadores e estudiosos do tema."

Lamar reforça a necessidade urgente de ação conjunta: "Já passou da hora de cidadãos, políticos e empresários compreenderem a gravidade das questões ambientais. Fico na torcida para que essa compreensão venha o quanto antes."

Semana de Meio Ambiente em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, preparou uma programação especial de eventos para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população para a preservação ambiental. A programação inclui:

05/06 – 9h - Plantio de mudas - Projeto Adequação de Arborização da Av. Vila Lobos. Participação dos alunos do Colégio Caetano.

05/06 – Manhã e tarde – Blitz educativa com alunos da E. M. Luzia Barbosa – orla da Lagoa da Boa Vista.

05/06 – 7h – Apoio a caminhada do Colégio Promove até a Serra de Santa Helena, concentração na Praça São Pedro.

06/06 - 9h - Plantio de mudas na Orla da Lagoa Boa Vista, com a participação dos alunos da E. M. Luzia Barbosa.

07/06 - 9h - Plantio de mudas, Projeto Adequação de Arborização da Av. Vila Lobos. Horário, com alunos do Projeto Criar SESC/Sete Lagoas.

26 e 27/06 – Oficina do IEF nas escolas Professor Edson Abreu e Nádia Lúcia - Tema: Pássaros Livresa

Djhéssica Monteiro e Maria Eduarda Alves