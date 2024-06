Pesquisadores desenvolvem projeto social de combate à fome em Sete Lagoas

Mais conhecido por seus estudos inovadores contra a Covid-19, o grupo de pesquisa The Together Trial agora se dedica a um novo desafio: combater a fome em Sete Lagoas. A iniciativa, anunciada em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quarta-feira (5/6), demonstra a versatilidade e o compromisso social do grupo com a comunidade.

Foto: Divulgação/ ALMG-ASCOM

Composto por 19 pesquisadores mineiros, o The Together Trial se destacou durante a pandemia por seus estudos sobre medicamentos para tratar a Covid-19. Reconhecido internacionalmente, o grupo recebeu o prestigioso Prêmio David Sackett em 2021 e publicou artigos nas principais revistas científicas de medicina do mundo.

Após a pandemia, os pesquisadores decidiram criar uma associação sem fins lucrativos para ampliar o impacto de seu trabalho. Batizada de The Together Trial, a instituição agora se volta para o problema da fome, um desafio crucial para o Brasil e para Sete Lagoas.

Alimentando Sonhos e Viver Mais

Os projetos "Alimentando Sonhos" e "Viver Mais" marcarão o início da nova fase do The Together Trial. Focados em crianças e idosos, respectivamente, os projetos serão sediados em Sete Lagoas e contarão com a construção de miniusinas para beneficiamento de soja e biomassa de banana, além de uma padaria para produção de alimentos diversificados.

A iniciativa busca não apenas garantir a segurança alimentar dos beneficiários, mas também avaliar o impacto cognitivo da introdução desses alimentos em suas dietas. Como explica o Dr. Gilmar Reis, trata-se de projetos sociais com implicações acadêmicas, demonstrando o compromisso do grupo com a pesquisa e o bem-estar da comunidade.

O The Together Trial busca o apoio do poder público para ampliar o alcance de seus projetos para outros municípios. O deputado Enes Cândido (Republicanos) se comprometeu a intermediar conversas com o Poder Executivo para viabilizar parcerias nesse sentido.

Membros do The Together Trial presentes na audiência pública destacaram a importância de realizar pesquisas em municípios menores, como Governador Valadares, que recebeu um dos estudos clínicos do grupo. A iniciativa levou novas tecnologias e treinamentos para a classe médica local, demonstrando o impacto positivo da pesquisa para além das grandes cidades.

O financiamento da pesquisa também foi abordado. O Dr. Leonardo Cançado ressaltou a necessidade de buscar recursos em outros países, como o Canadá, para viabilizar os estudos clínicos. Já Fabiano Valentim, representante da Fapemig, destacou os esforços da agência para apoiar a pesquisa, incluindo os R$ 25 milhões investidos em 160 projetos sobre a Covid-19 durante a pandemia.

A trajetória do The Together Trial demonstra a importância da pesquisa científica para o enfrentamento de desafios sociais. Ao transformar o conhecimento em ações concretas para combater a fome em Sete Lagoas, o grupo inspira e abre caminhos para um futuro mais justo e saudável para a comunidade.

Da redação com ALMG- ASCOM