Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira (06)

A quinta-feira (06) em Sete Lagoas será marcada por um céu radiante entremeado por nuvens passageiras, proporcionando um dia agradável para os setelagoanos. O sol reinará soberano, mas algumas nuvens podem dar as caras, sem previsão de chuvas para amenizar o calor.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

O dia começou com um friozinho gostoso, com temperaturas na casa dos 12°C na madrugada e 15°C pela manhã. Mas não se preocupe, pois o sol logo vai esquentar as coisas! A partir da tarde, os termômetros sobem, chegando a alcançar os 26°C. À noite, a temperatura volta a cair um pouco, ficando em torno dos 23°C.

O ar em Sete Lagoas estará um pouco seco hoje, com a umidade relativa do ar oscilando entre 49% e 98%. Já os ventos soprarão a uma velocidade média de 11 km/h, podendo chegar a 15 km/h no pico da tarde.

Fim de semana ensolarado:

A boa notícia é que o sol continuará a brilhar em Sete Lagoas no fim de semana. Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) serão dias de céu claro e temperaturas amenas, com mínima de 13°C e máxima de 27°C, e sem previsão de chuvas.

Sexta-feira (7): 12°C a 27°C

12°C a 27°C Sábado (8): 13°C a 27°C

13°C a 27°C Domingo (9): 13°C a 27°C

Da redação