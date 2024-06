Sete Lagoas participa do Dia Livre de Impostos com fiscalização do Procon

Nesta quinta-feira (06), diversas lojas participam do Dia Livre de Impostos em todo o país. A CDL Jovem BH adere mais uma vez à data e Sete Lagoas também não vai ficar de fora. A ação tem o objetivo de chamar a atenção para a alta carga tributária paga por todos os brasileiros diariamente. Em 2023, o brasileiro teve que trabalhar 149 dias somente para pagar impostos.

Foto: Divulgação/PMSL - ASCOM

Com a data, o consumidor deve ficar atento para não participar de falsas promoções tipo "metade do dobro". Por isso, o Procon Municipal fará uma fiscalização educativa nas lojas participantes do Dia Livre de Impostos na cidade com recomendações de precificação aos lojistas. O objetivo é verificar se os preços praticados pelos comerciantes no dia 6 de junho estão dentro da margem anunciada pela CDL Jovem.

Além disso, na sede do Procon Municipal haverá atendimento especial com a finalidade de orientar e receber notícias do cumprimento pelas lojas participantes. O gerente da unidade, Matheus Mendes, destaca a importância do dia e da conscientização dos consumidores sobre os valores de impostos praticados dia a dia. "Neste dia os consumidores devem verificar se os produtos desejados e o estabelecimento fazem parte do Dia Livre de Impostos."

Caso algum consumidor ficar sabendo de alguma loja participante praticando preço sem o desconto, pode informar o Procon via Instagram ou pelo 151. A unidade de defesa do consumidor fica na rua Aracajú, 42, bairro Canaã. Instagram: @proconsetelagoas

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM