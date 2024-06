Passando a Limpo desta sexta (7) recebe o empresário Klaus Chaves

Klaus Batista Chaves, renomado empresário e um dos organizadores da Feconex, será o convidado especial do programa 'Passando a Limpo' nesta sexta-feira (7).

Foto: Arquivo Pessoal

Com uma trajetória profissional diversificada, Chaves acumula experiência como Diretor Comercial no setor de bebidas e é membro ativo do Grupo Uai Gastrô, além de participar do Grupo Uai Eventos. Sua influência se estende também ao cenário de eventos, sendo um dos organizadores da Feconex.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é um programa do site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, no Youtube do site, e pelo Instagram (@setelagoas) todas as sextas-feiras, a partir das 08h. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto para o WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

Imagem: SeteLagoas.com.br

Da redação