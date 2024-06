UFSJ entrega projeto para incorporar parte de terreno da Embrapa à seu patrimônio em Sete Lagoas

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) está se movimentando em Sete Lagoas: foi apresentado na última semana um projeto para que o terreno onde a instituição de ensino está localizada passe para sua total propriedade. Atualmente, existe contratos de comodato para o uso do espaço que atualmente pertence a Embrapa.

Foto: UFSJ / divulgação

Uma reunião costurada pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT) aconteceu na sede da empresa agropecuária, em Brasília, no último dia 29. A intenção, de acordo com o reitor Marcelo Pereira de Andrade, é que haja a ampliação da oferta de cursos da UFSJ em Sete Lagoas, e também a possibilidade de ter seu funcionamento durante à noite.

Em vídeo nas redes sociais, tanto Reginaldo Lopes quanto Marcelo de Andrade apontam que a parceria entre a universidade e a Embrapa permanecerá. No momento, o projeto para a cessão total do espaço ocupado pela instituição está sob análise da empresa agropecuária.

De acordo com a universidade em nota, desde a instalação do campus em Sete Lagoas que a incorporação dos terrenos à propriedade da instituição federal era vislumbrada. Nas áreas há estudos científicos em curso ou em fase de implantação: “Como boa parte desses projetos são de médio a longo prazo, é importante que a área seja de propriedade da Universidade para que esses investimentos sejam realizados com a garantia de que os resultados científicos poderão ser coletados a qualquer tempo”, completa a UFSJ.

UFSJ em Sete Lagoas

A instalação da UFSJ na cidade se deu no ano de 2009, em uma área total 156 hectares, com 60 mil metros quadrados construídos, com três contratos de comodato com a Embrapa. São 1200 alunos que estudam no campus, em quatro cursos de graduação e uma pós na modalidade stricto sensu (mestrado).

Foto: divulgação / UFSJ

Cada área de comodato com a Embrapa possui um uso e uma duração:

Comodato de 22,4 hectares - destinados aos prédios acadêmicos, o restaurante universitário e áreas experimentais irrigadas. De acordo com a UFSJ, foram investidos nessa área desde 2008 aproximadamente 111 milhões de reais. A vigência do contrato é até 2038.

Comodato de 3,4 hectares - benfeitorias originais da Embrapa, onde está o centro administrativo do campus da UFSJ, com todas as representações das pró-reitoras e espaço de vivência dos estudantes. Esta área está sob comodato até outubro de 2024.

Comodato de 130 hectares - de acordo com a instituição, são diversos projetos dentro desta área, em atividade e implantação, como os de Engenharia Florestal, com estudos de parcelas permanentes já instaladas nas áreas de manejo florestal de florestas nativas, produtos florestais não madeireiros e no acompanhamento do impacto dos incêndios florestais.

Está em curso a implantação da Horta Modelo, usando 7 ha, em uma parceria que envolve a UFSJ, EPAMIG, Embrapa, Emater e Prefeitura de Sete Lagoas.

12 hectares desta áera total estarão destinados para laboratórios de campo de silvicultura, de produção com plantios de talhões de eucaliptos, teca, pinus, mogno australiano para estudos de inventário florestal e colheita florestal. Por fim, as outras partes destas áreas ficarão para cultivos de milho, sorgo e outras culturas e para preservação e reserva legal da propriedade.

Este comodato tem validade para o ano de 2043.

Filipe Felizardo