Mulher de 60 anos é encontrada sem vida em Sete Lagoas

Na madrugada desta quinta-feira (06), uma mulher de aproximadamente 60 anos foi encontrada sem vida no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada caída ao solo, inconsciente, por volta das 4h da manhã.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado para dar apoio aos atendentes do SAMU que se deslocaram ao local. Ao chegar, a equipe médica constatou o óbito da mulher e informou que não havia sinais de violência ou lesões aparentes.

Diante da ausência de indícios de crime, a perícia técnica não foi realizada no local. O perito do Instituto Médico Legal (IML) autorizou a remoção do corpo pela funerária Pax de Minas, informando que a necropsia seria realizada posteriormente para determinar a causa da morte.

Um familiar da vítima, que compareceu ao local, reconheceu a mulher e relatou que ela vinha sofrendo problemas de saúde.

O corpo da mulher foi encaminhado ao IML para os exames necroscópicos e demais procedimentos legais. A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação com informações do 19ºRPM-ASCOM