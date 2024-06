Feconex 2024: últimas oportunidades para garantir um estande no evento

A pouco mais de dois meses para abertura da terceira edição da Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços, a organização da Feconex ainda oferece possibilidades para quem quiser participar do maior evento empresarial da região. Já são mais de 80 ramos distintos de atividades econômicas que representam quase 200 empresas que assinaram contrato para expor este ano. Os interessados precisam se apressar porque são poucas unidades disponíveis.

Foto: Divulgação/ Feconex

Participar da Feconex proporciona uma mudança na visão sobre negócios. Ao todo serão mais de 200 expositores que vão ampliar conexões e potencializar seu produto e ou empreendimento. Além de se colocar na maior Feira multisetorial da região, expositores terão, por exemplo, possibilidades de capacitação como na rodada Feconex de negócios que será exclusiva.

Representantes do Agro, a Multitécnica, mais uma vez, garantiu seu lugar. A analista de marketing e eventos, Micaela Carvalho, explica a proposta da empresa no evento. “A Feconex trouxe nosso desenvolvimento para as pessoas. Vamos mostrar como colaboramos para o desenvolvimento da comunidade. O nosso foco este ano é desenvolver pessoas, justamente o que a Feconex vem fazer que é conectar e desenvolver pessoas e negócios”.

Quem estava na expectativa para imergir no mundo empresarial durante os quatro dias de Feconex (14 a 17 de agosto) a hora é agora. Não perca tempo e procure o mais rápido possível representantes da Associação Comercial e Industrial (ACI) ou Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) pelos telefones 3779-880 ou 3771-2345 e garanta seu lugar.

Entre outros, um dos objetivos da Feira, é oferecer novas oportunidades a empresários e impulsionar a economia, não apenas da cidade, mas de toda a região. Grupo Uai, CDL e ACI são organizadores da Feconex que conta com o patrocínio máster do Sicoob Credisete. Em breve serão divulgadas as agendas de palestras, eventos e shows que vão acontecer durante os dias imersivos no mundo dos negócios.

Com Feconex - ASCOM