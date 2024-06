Passando a Limpo nesta sexta-feira (07) recebeu Klaus Batista Chaves

O programa Passando a Limpo nesta sexta-feira (07) entrevistou Klaus Batista Chaves, ex-atleta de basquete profissional, empresário, membro do Grupo Uai Gastrô e Uai Eventos e um dos organizadores da Feconex. O assunto girou entorno da grande feira de empreendedores da cidade, a Feconex, seus objetivos, preparações, dificuldades e a certeza de que vai ser um sucesso.

Foto: Alan Junio

Klaus conta que o grupo Uai Eventos criou a feira para movimentar a economia da cidade. "Em 2019 reunimos um grupo de sete pessoas para discutir o que a cidade precisava, os membros do setor de hotelaria, Arísio e Gabriel Ferrari colocaram o ponto de que a cidade precisava de algum evento focado em turismo de negócio e assim começamos a modelar a Feconex".

Durante o percurso, ficou claro para eles que a fase de execução também ficaria sob responsabilidade do grupo. Hoje, eles são a estrutura do evento, responsáveis por adesivação, limpeza, banheiros, estacionamento, financeiro e tudo mais. "De agora até agosto, será uma atividade sem pausas," afirma Klaus.

Também foi mencionado o peso de responsabilidade que a feira trouxe para todos da organização, como dificuldades nas relações familiares, nos horários das reuniões e na conciliação com as esposas e filhos. A responsabilidade está altíssima; é uma confiança no projeto, com mais de 180 expositores contando com a estrutura que oferecem para atendê-los.

Outro ponto importante é a dificuldade de atrair empresas de fora que já possuem um espaço em Sete Lagoas. Muitas vezes, os CEOs responsáveis não estão presentes para compreender que a empresa merece um espaço na feira. Há alguns standes reservados aguardando a decisão dessas empresas.

A feira vem transformando a mentalidade da população e dos empresários em relação aos negócios e à forma de enxergar os empreendimentos e uma novidade deste ano é a TV Feconex. "Era uma vontade nossa desde o primeiro evento, levar as informações de dentro da feira para o público externo," explica Klaus. A TV Feconex vem para fortalece a interação com as redes sociais, realizar entrevistas com expositores e oferecer um espaço para que eles possam mostrar seus produtos.

Foi destacado um ponto sobre o setor do agro que é de grande importância no Brasil, gerando muitos empregos, renda e abastecimento, e está marcando presença na Feconex com empresas como Multitécnica Fertilizantes, o Sindicato dos Produtores Rurais da cidade entre outros.

A área de alimentação também recebeu um upgrade estrutural para acomodar mais empresas parceiras. Outra novidade deste ano é a "Café com Pão", padaria na cidade que oferece diversos salgados e alimentos, que promete atrair muitos visitantes.

A expectativa de público para a feira deste ano é de aproximadamente 20 mil visitantes rotativos. O empresário também reforçou a ideia de que ainda há alguns espaços disponíveis, com estandes menores, para interessados.

Sobre eleições 2024 Klaus conta que a organização do evento também se preocupou com o ano eleitoral chegando e o que isso iria interferir na feira. Foi citado que estão fazendo reuniões com o TRE um melhor jeito de que não haja propagandas políticas no ambiente "contamos com o bom senso dos candidatos, vamos disponibilizar cartilhas para orientar, para não fazerem campanha lá dentro" finaliza o empresário.

Reveja o Passando a Limpo:



Maria Eduarda Alves