Una Sete Lagoas, ONG Engenheiros Sem Fronteiras e Prefeitura se unem por moradias mais dignas

Atuar em Sete Lagoas promovendo melhorias pontuais e específicas em habitações familiares carentes através da execução de reformas civis residenciais visando proporcionar moradia adequada e humanizada. Este é o objetivo do projeto de extensão "Engenharia do Bem & Arquitetura Solidária", dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura da Una Sete Lagoas, em parceria com a ONG Engenheiros Sem Fronteiras e a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Foto: Divulgação/ PMSL - ASCOM

Para acertar os detalhes da parceria, uma reunião com integrantes da iniciativa foi realizada na manhã desta quinta-feira, 6 de junho, na Una Sete Lagoas. De acordo com a coordenadora da Faculdade, Ana Cristina Mendes, trata-se de uma ação junto à comunidade que possibilita compartilhar, com o público externo, o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. "Este projeto de extensão foi criado para abordar temas e direcionar ações voltadas à prática da Engenharia Popular em melhorias habitacionais em comunidades carentes sete-lagoanas", explica.

Mãos à obra



"A Secretaria de Assistência Social vai identificar potenciais habitações de famílias carentes, utilizando parâmetros socioeconômicos vigentes na administração pública, de acordo com os critérios do CAD Único", detalha a secretária da pasta, Luciene Teixeira. Segundo a gestora, após identificadas as moradias aptas para receber as reformas, um time formado por coordenação, professores orientadores e docentes apoiadores convidados (especialistas) da Faculdade Una Sete Lagoas, junto com representantes da ONG Engenheiros sem Fronteiras, visitará as residências.

No escopo dos trabalhos, estão: avaliar juridicamente a situação do imóvel; definir área, cômodo ou espaço físico que receberá as benfeitorias; avaliar a viabilidade técnica (estrutural, hidráulico, elétrico e arquitetônico); elaborar o projeto civil-arquitetônico; descrever a lista de materiais de construção e definir recursos necessários (incluindo ferramentas e mão de obra).

Os materiais de construção necessários para a execução da obra serão doados pelas empresas parceiras do projeto. Um dos parceiros já confirmados é a Ideale Acabamentos. "A mão de obra, bem como as ferramentas necessárias para a execução do projeto, serão levantadas através de voluntariado comunitário com a participação direta da família a ser assistida e lideranças comunitárias locais", frisa Ana Cristina.

Participaram da reunião, além de Ana Cristina e Luciene Chaves, o arquiteto e professor Flávio Vieira, o engenheiro e professor Alexandre Diniz, a diretora geral da ONG Engenheiros sem fronteiras núcleo de Sete Lagoas Hellen do Santos Rocha, a diretora jurídico-financeira da ong Nayara Boa Ventura e, pela SMAS, os assessores Tales Gutemberg e Mariana Marques de Souza.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM