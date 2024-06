Fim de semana em Sete Lagoas segue sem chuva; confira previsão

Prepare o forró, o chapéu de palha e o cachecol, porque Sete Lagoas está em clima de festa junina e de temperaturas amenas! A previsão do Climatempo para o fim de semana indica que o sol será o grande protagonista, com apenas algumas nuvens passageiras. A chuva, por sua vez, decide ficar em casa, deixando o caminho livre para a curtição.

Foto: Djhéssica Monteiro/SeteLagoas.com.br

As temperaturas mínimas podem chegar a 13°C, garantindo um clima aconchegante para aproveitar o embalo da quadrilha e saborear um caldo quentinho. Já as máximas prometem alcançar os 29°C.

Confira a previsão detalhada:

Da redação

