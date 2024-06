Segunda (10) ensolarada em Sete Lagoas, com máxima de 29°C

A segunda-feira (10) em Sete Lagoas será marcada por um dia ensolarado, sem nuvens no céu, de acordo com a previsão do Tempo Agora. A manhã começa com temperaturas amenas, em torno de 15°C, subindo gradativamente até os 29°C à tarde. A noite será de tempo aberto, com termômetros marcando 26°C.

Foto: Alan Junio

A boa notícia é que não há chances de chuva para este dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 37% e 94%, com ventos soprando a uma velocidade média de 12 km/h, podendo chegar a 14 km/h no período noturno.

A semana segue com tempo predominantemente ensolarado em Sete Lagoas, com temperaturas entre 14°C e 30°C. Confira as previsões para os próximos dias:

Terça-feira (11): 14°C a 30°C

14°C a 30°C Quarta-feira (12): 15°C a 29°C

15°C a 29°C Quinta-feira (13): 15°C a 28°C

15°C a 28°C Sexta-feira (14): 16°C a 26°C

16°C a 26°C Sábado (15): 13°C a 26°C

13°C a 26°C Domingo (16): 13°C a 28°C

Da redação