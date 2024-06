Relíquias de Santa Teresinha chegam hoje em Sete Lagoas

A fé e a devoção tomam conta da Diocese de Sete Lagoas a partir de hoje, com a chegada das Relíquias de Santa Teresinha, a "Menina das Rosas". Entre os dias 10 e 13 de junho, a cidade será agraciada com a presença da santa, em uma peregrinação que promete marcar a vida dos fiéis.

Foto: Instagram/Paróquia santa Teresinha em Higienópolis (SP)

Nesta segunda-feira (10), as relíquias de Santa Teresinha, canonizada há mais de um século, serão recebidas com grande entusiasmo pela comunidade católica de Sete Lagoas. Uma carreata festiva transportará o relicário da Gruta Rei do Mato até o Ginásio Coberto, no centro da cidade. Em seguida, uma procissão solene conduzirá as relíquias à Capela Santa Teresinha, localizada ao lado do Colégio Dom Silvério.

Ao longo dos próximos dias, a programação da Peregrinação das Relíquias de Santa Teresinha em Sete Lagoas contempla uma série de atividades religiosas e culturais, abertas a toda a comunidade.

PROGRAMAÇÃO

10/06 - Segunda-feira: 17h - Chegada na Gruta Rei do Mato 18h - Carreata até a feirinha/ginásio 19h30 - Santa Missa na feirinha/ginásio 22h - Procissão para a Capela Santa Terezinha (Dom Silvério) 23h - Acolhida das relíquias (Dom Silvério) 00h - Santa Missa com bênção das rosas

11/06 - Terça-feira: 01h - Início da vigília 04h - Fim da vigília 05h - Carreata para a Capela Santa Terezinha (Paróquia São Francisco) 06h - Chegada das relíquias na Capela Santa Terezinha (Rua Cícero, 401, B. JK) Santa Missa 07h - Bênção das rosas 07h15 - Santo Terço 07h45 - Momento de visitação e oração 08h30 - Reflexão sobre a vida de Santa Teresinha 09h - Santa Missa com bênção das rosas 10h - Carreata rumo ao Carmelo 11h30 - Chegada no Carmelo 12h30 - Santa Missa (Trabalhadores) 14h - Carmelo - 1ª Hora da Novena das Rosas 15h - Carmelo - Santa Missa (Enfermos) 17h - Carmelo - 2ª Hora da Novena das Rosas (Santo Terço com meditações de Santa Teresinha) 18h - Carmelo - Oração de Vésperas (Liturgia das Horas com as monjas) 19h30 - Santa Missa com bênção das rosas (Missa votiva a Santa Teresinha) 21h30 - Carmelo - 3ª Hora da Novena das Rosas 22h - Encerramento do dia

12/06 - Quarta-feira 06h30 - Carmelo - 4ª Hora da Novena das Rosas 07h - Santa Missa (Liturgia do dia) 09h - Carmelo - 5ª Hora da Novena das Rosas 11h - Carmelo - 6ª Hora da Novena das Rosas (Santo Terço com meditações de Santa Teresinha) 12h30 - Santa Missa (Virgem Maria) 14h30 - Carmelo - 7ª Hora da Novena das Rosas 15h - Carmelo - Santa Missa da Misericórdia 17h - Carmelo - 8ª Hora da Novena (Santo Terço com meditações de Santa Teresinha) 18h - Carmelo - Oração de Vésperas (Liturgia das Horas - Monjas) 19h30 - Santa Missa (Famílias) 21h30 - 9ª Hora da Novena das Rosas 22h - Encerramento do dia

13/06 - Quinta-feira: 07h - Santa Missa (Missa votiva de Santo Antônio) 08h - Saída para o Carmelo de Belo Horizonte



Djhéssica Monteiro