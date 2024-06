Frota da Guarda Municipal ganha reforço para patrulhamento em escolas de Sete Lagoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) continua fortalecendo sua estrutura para garantir o melhor atendimento de ocorrências de diferentes níveis. Desta vez, a frota de veículos da corporação ganhou o reforço de uma caminhonete para a ronda permanente nas escolas de Sete Lagoas. O veículo oriundo de convênio com o Ministério da Justiça foi entregue nesta segunda-feira, 10 de junho, pelo prefeito Duílio de Castro e o vereador Ivan Luiz. Outras duas viaturas serão entregues nos próximos dias.

Foto: Divulgação/PMSL-ASCOM

O convênio com o Governo Federal e a Secretaria de Municipal de Educação foi possível graças ao trabalho conjunto com a Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Municipal de Planejamento. Uma prova de que o entrosamento na estrutura governamental é grande e gera excelentes resultados. Agora, em prol da segurança dos estudantes da cidade. “Quando assumimos o Guarda Municipal tinha apenas um Fiat em péssimo estado e agora tem nove viaturas e oito motocicletas. Hoje temos uma das melhores estruturas de Minas Gerais e, em parceria com as demais forças de segurança, podemos oferecer mais segurança aos cidadãos”, comentou Duílio de Castro.

A Mitsubishi L200 Triton já foi incorporada à frota e está sendo utilizada nas rodas diárias nas escolas. Um reforço de peso no projeto de segurança escolar que já conta com videomonitoramento e um sistema de botão do pânico em todas as unidades educacionais da Secretaria de Educação. “O grupamento destinado às patrulhas escolares está mais forte. Um modelo de patrulhamento que tem exercido um ótimo papel reduzindo o número de ocorrências na porta das escolas e também nos ambientes internos. Um agradecimento especial ao prefeito Duílio de Castro e todos que apoiam a Guarda Municipal neste processo de evolução progressiva”, destacou Sérgio Andrade, comandantes da GCM.

O reforço na frota, aquisição de armamento, capacitação dos agentes e melhor estrutura de trabalho são fundamentais para o atendimento de milhares de ocorrências. “Nos três primeiros meses deste ano atendemos 4.228 ocorrências, a chegada e novas viaturas é fundamental para o atendimento desta demanda que vem de todas as regiões de Sete Lagoas”, completou Sérgio Andrade. O momento de entrega do veículo ganhou um toque especial com a apresentação dos cães adestrados Thor e Sena, verdadeiras estrelas da Guarda Municipal.

Com Prefeitura Municipal Sete Lagoas - ASCOM