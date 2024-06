Previsão do tempo aponta terça (11) ensolarada para Sete Lagoas

Um dia radiante e sem chances de chuva espera os setelagoanos nesta terça-feira (11). De acordo com o Tempo Agora, o sol será o grande protagonista do dia, com temperaturas variando entre a amena brisa da madrugada, a 14°C, e o calor da tarde, que pode chegar aos 29°C. A noite promete ser agradável, com termômetros marcando em torno de 18°C.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A umidade relativa do ar oscilará entre 31% e 98%, com picos de baixa umidade no fim do dia. Já os ventos soprarão a uma velocidade média de 12 km/h, podendo alcançar rajadas de até 15 km/h à noite.

Confira as temperaturas esperadas para o restante da semana:

Quarta-feira (12): 15°C a 28°C

15°C a 28°C Quinta-feira (13): 15°C a 27°C

15°C a 27°C Sexta-feira (14): 16°C a 27°C

16°C a 27°C Sábado (15): 16°C a 28°C

16°C a 28°C Domingo (16): 13°C a 28°C

Da redação