Galeria da Câmara Municipal de Sete Lagoas está aberta para exposições artísticas e culturais

A Câmara Municipal de Sete Lagoas aprovou o Projeto de Resolução 04 de 2024. Trata-se da Câmara Cultural, que regulamenta o uso da Galeria de Arte Stella Figueiredo Chassim Drumond para exposições culturais, artísticas e educacionais.

Câmara Municipal de Sete Lagoas

A autoria do projeto é da Mesa Diretora, que tem como presidente o vereador Caio Valace; Ivan Luiz, 1º secretário; João Evangelista, 1º vice-presidente; Ismael Soares, 2º vice-presidente; e José de Deus, 2º secretário.

Para o presidente da Casa, vereador Caio Valace, o momento é de celebração: “A regulamentação do uso da galeria incentivará a produção cultural e artística em Sete Lagoas, além de proporcionar um espaço acessível para que nossas crianças e jovens possam aprender e se inspirar. A Galeria de Arte Stella Figueiredo Chassim Drumond agora será um espaço dedicado não apenas à arte, mas também à educação e à cultura em geral. Este projeto permitirá que artistas locais, educadores e membros da comunidade exponham seus trabalhos e realizem eventos que enriquecerão nossa vida cultura”, explicou Caio.

O espaço estará disponível para trabalhos de artistas e munícipes, com exposições temporárias atualizadas a cada 15 ou 30 dias. A participação requer um termo de responsabilidade, e as exposições ocorrerão durante o horário de funcionamento da Câmara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar um requerimento ao Presidente da Câmara. Após um ano, expositores podem solicitar novamente o uso do espaço. A resolução busca promover a cultura e os talentos de Sete Lagoas e região.

Com a aprovação do projeto, a Galeria de Arte Stella Figueiredo Chassim Drumond passa a ser oficialmente um centro de referência cultural na cidade, aberto a diversas manifestações artísticas e educacionais.

A Galeria de Arte Stella Figueiredo Chassim Drumond já recebeu este ano a Semana da Abolição da Escravatura, com apresentações artísticas, e exposição sobre importantes personalidades negras do Brasil.

Da Redação com Comunicação Institucional Câmara Municipal de Sete Lagoas