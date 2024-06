2º Caminhada do Orgulho Autista acontece neste domingo (16) no Parque Náutico Boa Vista

Evento organizado pelo grupo Autisto com Amor, será realizada no dia 16 de junho no Parque Náutico Boa Vista.

Imagem Ilustrativa

A concentração será às 8:30H em frente ao palco, evento gratuito.

A organização pede para quem puder, vá com camisa branca ou azul

Eventos como esses desempenham um papel vital na educação do público sobre o autismo, esclarecendo suas características e desafios e promovendo a empatia e a capacidade de resposta adequada. A interação entre pessoas autistas e neurotípicas nesses eventos facilita uma compreensão mútua, ajudando a desmistificar comportamentos que muitas vezes são mal compreendidos. Além disso, eventos inclusivos criam um ambiente seguro e estruturado, permitindo que pessoas autistas pratiquem e desenvolvam suas habilidades sociais de maneira eficaz.

Maria Eduarda Alves