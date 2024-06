5ª CIBM realiza treinamento anual de mergulho com foco em técnicas avançadas

Entre os dias 5 e 7 de junho, 15 mergulhadores da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (5ª CIBM), sediada em Sete Lagoas, participaram de um intenso treinamento de reciclagem anual em Três Marias. O objetivo da iniciativa foi aprimorar as habilidades dos militares em operações subaquáticas, focando em técnicas de mergulho noturno, busca e mergulho profundo.

Foto: Divulgação/ 5ª Cia. Ind. BM - ASCOM

Com carga horária total de 43 horas, o treinamento foi realizado na usina hidrelétrica da cidade, proporcionando aos mergulhadores um ambiente real e desafiador para colocar em prática seus conhecimentos. As atividades incluíram simulações de resgate em situações de afogamento, buscas por vítimas em locais com baixa visibilidade e operações em profundidades consideráveis.

Para garantir o bem-estar e a segurança dos militares durante o treinamento, a 5ª CIBM montou um acampamento na região, contando com o apoio logístico do 4º Pelotão da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar e da prefeitura municipal de Três Marias.

Djhéssica Monteiro com informações da 5ª Cia. Ind. de Bombeiros Militar